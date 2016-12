F1 a Hockenheim, Rosberg: "Buon inizio"

29 luglio 2016

Nico Rosberg inizia alla grande il weekend di casa, ma è solo venerdì e la prudenza è d'obbligo: "E' stato un buon inizio, è bellissimo tornare qui ad Hockenheim su questo circuito storico. L'asfalto è vecchio, quindi le gomme lavorano in maniera completamente diversa rispetto all'Ungheria dove era nuovo. La macchina ha funzionato bene, ma all'Hungaroring eravamo veloci il venerdì e poi in qualifica e in gara gli altri si sono avvicinati".

"Quindi piedi per terra - continua il tedesco - è un buon inizio ma vedremo come andrà sabato". Lewis Hamilton paga quattro decimi dal compagno, ma sembra tutt'altro che preoccupato: "E' stato un venerdì tranquillo, il tempo è stato buono e la pista sembra ottima. E' il tracciato originale, quindi è bello e un po' ondulato. Abbiamo avuto due sessioni lineari, senza alcuna sorpresa, un ottimo primo passo per il weekend. Vedremo dove saremo in qualifica". Le Red Bull hanno mostrato il miglior passo gara, ma Verstappen non vuole sentir parlare di vittoria: "Non credo che ci sia la possibilità di vincere, ci vorrebbe molta fortuna, ma se riusciremo a stare vicini saremo contenti. E' stato un buon avvio di weekend, credo che la macchina abbia dato buone sensazioni e non siamo troppo distanti dai primi. Ci sono ancora margini di miglioramento, ma nel complesso la giornata è stata positiva".