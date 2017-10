Domenica da campione: trionfo Marc-Lewis se...

25 ottobre 2017

In Messico Lewis Hamilton ha il secondo match point per festeggiare il quarto titolo Mondiale in Formula 1. I 66 punti di vantaggio su Vettel a tre gare dal termine sono un bottino tutto da amministrare. L'inglese della Mercedes dovrà limitarsi a non perdere 16 punti dal tedesco della Ferrari, quasi una passeggiata. LE COMBINAZIONI - Arriva almeno quinto indipendentemente dal risultato di Vettel. - Arriva sesto e Vettel non vince. - Arriva settimo e Vettel non vince. - Arriva ottavo e Vettel non vince. - Arriva nono e Vettel non vince. - Arriva decimo e Vettel fa terzo o peggio - Non fa punti e Vettel fa terzo o peggio

MARQUEZ CAMPIONE SE...

Anche Marc Marquez è a un passettino dal titolo. Lo spagnolo, dopo Phillip Island, ha 33 punti di vantaggio su Dovizioso a due gare dal termine del campionato. A Sepang dovrà non perdere 8 punti dal ducatista, non certo un'impresa.



LE COMBINAZIONI

- Vince

- Arriva 2°

- Arriva 3° o 4° e Dovizioso non vince

- Arriva 5°, 6°, 7° o 8° e Dovizioso non arriva tra i primi 2 - Arriva 9°, 10° o 11° e Dovizioso non arriva sul podio

- Arriva 12° o 13° e Dovizioso non arriva tra i primi 4

- Arriva 14° e Dovizioso non arriva tra i primi 5 - Arriva 15° e Dovizioso non arriva tra i primi 6

- Non arriva a punti e Dovizioso non arriva tra i primi 7