Button e la moglie Jessica derubati di un anello da 350mila euro

7 agosto 2015

Brutta disavventura per Jenson Button e la moglie Jessica Michibata. Mentre il pilota di F1 e la sua dolce metà erano in vacanza a Saint-Tropez sono stati rapinati dell'anello di matrimonio che l'inglese aveva regalato alla compagna. Un colpo da ben 355mila euro. Solo per l'anello, visto che pare che il raid nella villa dove Button era insieme ad alcuni amici, abbia fruttato altri 70mila euro.