Formula 1, ufficiale: Giovinazzi alla Sauber nel 2019

25/09/2018

Giovinazzi - da sempre nell'orbita della Ferrari - aveva disputato i primi due gran premi della scorsa stagione con la Sauber sostituendo l'infortunato Wehrlein (dodicesimo posto in Malesia, ritiro in Cina) mentre quest'anno ha preso parte alle prove libere in Germania e Ungheria oltre ai testi al Montmelò e Hungaroring, alternandosi tra scuderia svizzera e SF71-H. Rivoluzionata la coppia per il 2019 di Alfa Romeo Sauber: se Charles Leclerc è andato in Ferrari nello "scambio" con Kimi Raikkonen, Marcus Ericsson diventa collaudatore.



"Un sogno che diventa realtà, un vero onore correre per questo team - le parole di Giovinazzi -. Da italiano, sarà eccitante rappresentare un marchio iconico come Alfa Romeo, ringrazio per la chance. Sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare a lavorare".



Era dalla stagione 2011 che l'Italia non aveva un pilota titolare in F1: Trulli era alla Lotus mentre Liuzzi alla HRT Cosworth. Per trovare un successo tricolore in un gp bisogna invece tornare al 2006, quando Fisichella trionfò in Malesia sulla Renault.