Ferrari, nuova livrea al GP del Giappone

03/10/2018

la Ferrari si presenterà con una nuova livra al prossimo GP del Giappone di F1. Niente di sconvolgente, ma a Suzuka il Cavallino svelerà un nuovo look per la SF71H: qualche ritocco di colore sul cofano motore, sull'alettone posteriore e sui deviatori di flusso sulle fiancate. Secondo Autosport.com, sarebbero legati all'avvio di nuove attività del principale sponsor di Maranello, la Philip Morris, che però non promuovono prodotti o marchi.