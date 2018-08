Verratti cuore d'oro: ricompra il pc rubato al bambino disabile

25/08/2018

"Vi prego, riportate il computer a mio figlio: è lo strumento con cui comunica con le sue maestre e con i compagni". Marco Verratti è rimasto colpito e ha subito accolto l'appello di Gianluca Dall'Osso, papà di Andrea, 9 anni, alunno disabile delle elementari Giordani di Bologna depredate dai ladri. Il centrocampista del Psg si è messo in contatto con la famiglia e ha fatto un bonifico alla scuola per ricomperare l'attrezzatura.

Come riporta il 'Corriere di Bologna', dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, Verratti ha chiamato Patrizio Leoni, suo uomo di fiducia, e lo ha subito attivato per far riavere il pc ad Andrea già il giorno dopo. Il giocatore avrebbe versato diecimila euro per ricomprare tutta l'attrezzatura alla scuola. "L'ho ringraziato — racconta il papà, che ha parlato al telefono con il giocatore del Psg — e ci siamo detti che, quando ci sarà l'occasione, troveremo il modo di fargli conoscere Andrea. Sarebbe un onore per noi. Al telefono è stato timido e di poche parole".