Toro, pari amaro per Mihajlovic: "Giocato a una sola porta"

2 aprile 2017

Il 2-2 ha lasciato un po' di amaro in bocca a Mihajlovic , ma il tecnico granata è soddisfatto della prestazione del Toro. " La partita l’abbiamo fatta noi , mantenendo il pallino del gioco e centrando ben 3 legni tra pali e traverse - ha spiegato -. Il possesso palla è stato dalla nostra e per lunghi frangenti si è giocato a una porta sola ". " Sono contento per la voglia di vincere e il coraggio che i miei ragazzi hanno messo in campo", ha aggiunto.

"Non sarebbe stato giusto perdere una partita del genere"; ha proseguito il tecnico granata. "Sostituzioni? Ho schierato contemporaneamente 5 punte dopo aver subito lo 0-2, disegnando la squadra con il 4-2-3-1 e accentrando Adem Ljajic perchè poteva darci qualcosa in più in zona centrale", ha precisato, parlando dei cambi effetuati durante la gara con l'Udinese. "Maxi Lopez? Ha combattuto, facendo il suo dovere"; ha aggiunto. Infine sui gol presi: "Ancora in gol di testa? Devo dire che abbiamo sofferto davvero poco in occasione di queste situazioni di gioco: siamo stati bravi sia in occasione dei cross che al momento di concludere l’azione sfruttando le abilità aeree".