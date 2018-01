Torino: via Mihajlovic, arriva Mazzarri. Contratto fino al 2020

4 gennaio 2018

Mihajlovic-Toro , è ufficialmente finita. Nella notte il presidente granata Urbano Cairo ha deciso per l'esonero del tecnico dopo la sconfitta nel derby contro la Juve e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Cairo ha subito informato personalmente il serbo. Il comunicato è arrivato in mattinata. Al suo posto arriva Walter Mazzarri: l'allenatore toscano ha firmato un contratto fino al 2020. Subito in campo per il primo allenamento.

"Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Sinisa Mihajlovic dall'incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge nella prima nota del club - A Sinisa e al suo staff vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata". Poi l'ufficializzazione di Mazzarri: "Il Torino Football Club comunica di aver affidato al signor Walter Mazzarri l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il nuovo tecnico - che il Presidente Urbano Cairo accoglie con il più cordiale benvenuto e con l’augurio di buon lavoro - dirigerà oggi pomeriggio la sessione in programma allo stadio Filadelfia a porte chiuse".



Una svolta clamorosa in casa granata dopo il ko nel derby: ha deciso così il presidente Cairo, che in tutti questi mesi ha sempre difeso Mihajlovic confermandolo puntualmente al suo posto nonostante gli alti e bassi nel rendimento della squadra. In campionato il Torino non vince da un mese: dopo il successo dell'Olimpico contro la Lazio, sono arrivati la sconfitta casalinga contro il Napoli e i pareggi contro la Spal (in trasferta) e contro il Genoa davanti al proprio pubblico. Al suo posto sulla panchina granata siederà Walter Mazzarri, che torna ad allenare in Italia a oltre tre anni dall'esonero con l'Inter del novembre 2014 e dopo l'esperienza in Inghilterra al Watford.