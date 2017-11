Il Real piomba su Belotti: Perez vuole il bomber del Toro

15 novembre 2017

Ha perso il Mondiale, ma potrebbe conquistare il Real Madrid. Il futuro di Andrea Belotti, infatti, secondo quanto riportato da Sport.es, potrebbe tingersi di blancos al termine della stagione. Florentino Perez, la prossima estate, comprerà un centravanti per completare un reparto che dovrà aggiungere energie fresche a quelle garantite da Cristiano Ronaldo (33 anni a febbraio), Benzema (30 a dicembre) e Bale (anni 28, ma una fragilità fisica che desta sempre maggiori preoccupazioni). L'obiettivo numero uno è Harry Kane (24 anni compiuti lo scorso luglio), ma strappare l'inglese al Tottenham non sarà semplice, nonostante il forte richiamo del Bernabeu. Ecco, quindi, che Belotti risulta al momento il grande favorito: per lui il presidente del Real sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria fissata da Cairo a quota 100 milioni.