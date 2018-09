Serie B: il Cittadella vola in testa

01/09/2018

CARPI-CITTADELLA 0-1

Allo stadio Cabassi di Carpi la formazione emiliana allenata da Chezzi ospita il Cittadella e cerca i tre punti per cancellare il primo ko stagionale rimediato all’esordio contro il Foggia. I veneti, partiti decisamente meglio, vogliono confermare l’ottimo stato di forma. Al 7’occasionissima per Di Noia che addomestica la sfera e calcia col sinistro, ma Paleari vola e devia in angolo il suo bolide. Cittadella a un passo dal gol con il tiro al volo di Schenetti al 29’: palla di poco fuori. Poco più tardi rinvio maldestro di Mbaye che regala la palla a Settembrini il quale dentro l’area prova il sinistro al volo con la palla che sibila il palo alla sinistra di Colombi. In apertura di ripresa Arrighini cade in area e chiede il rigore, ma l’arbitro lascia correre tra i fischi di tutto lo stadio. Carpi a un passo dal vantaggio al 59’: Jelenic va via molto bene a Paleari, la mette al centro per l’accorrente Mokulu (entrato al posto di Pezzi) che si divora il gol a porta vuota alzando troppo la mira. Al 69’ ancora Carpi pericoloso con Piscitella che ci prova col destro da ottima posizione all’interno dell’area, ma la palla va ancora fuori. È il Cittadella a passare in vantaggio all’80’ con il colpo di testa di Proia sulla punizione di Iori. Finisce 1-0 per la squadra di Venturato: seconda vittoria per il Cittadella, mentre arriva il secondo ko per il Carpi.



PADOVA-VENEZIA 1-0

Padova e Venezia di fronte all’Euganeo per il secondo turno di B. Inizio gara piuttosto lento e caratterizzato da ben poche occasioni da gol. Infatti per poter vedere la prima bisogna aspettare 30’ quando Clemenza esplode il sinistro dai 25 metri con Lezzerini che vola. Al 32’ il Padova va in gol da corner: colpo di testa di Luca Ravanelli, Capelli insacca con un colpo di braccio volontario perciò l’arbitro annulla la rete. Locali che, dopo aver spinto tanto, il gol lo trovano al 40’ proprio con Luca Ravanelli: Clemenza pennella una punizione sul secondo palo dove svetta il difensore che trafigge Lezzerini. Nel finale di tempo Capelli di testa sfiora il raddoppio per una questione di centimetri. Al 53’ Venezia a un passo dal pari con il sinistro al volo di Falzerano che sfiora il palo. Padova che si rivede in avanti al 71’: gran giocata di Clemenza che rientra dalla destra, sinistro a giro fuori di un soffio.Al triplice fischio esulta il Padova: vittoria per 1-0 contro il Venezia.



SPEZIA-BRESCIA 3-2

Match che entra subito nel vivo con gli ospiti che passano in vantaggio dopo appena un giro di lancette: palla per il numero 9 che riceve in area, si gira e scarica il pallone in porta (1’). Lo Spezia si butta in avanti per trovare subito il pari che di fatto arriva al 6’ con Pierini che infila Alfonso dopo la travolgente azione sulla destra di Okereke. Al 17’ la squadra di casa effettua il sorpasso ancora con Pierini: stavolta è De Col che mette al centro per il numero 7 che firma il raddoppio il mezza girata. Il Brescia non cista e al 20’ fa 2-2: gol capolavoro di Morosini che riceve da Curcio sulla trequarti, controlla e fa partire un destro teso sul secondo palo imprendibile per l’estremo avversario Lamanna. Al 51’ occasione Spezia: cross di Ricci, Galabinov aggancia e la palla arriva a Okereke il cui tiro viene deviato in angolo da Romagnoli. Brescia che sfiora l’autogol al 56’ quando Mateju nel tentativo di anticipare Galabinov centra in pieno la traversa della propria porta. Donnarumma si fa rivedere al 74’ quando raccoglie il passaggio di Tonali ma non trova la porta da due passi. Gol sbagliato, gol subito. Capovolgimento di fronte ed è lo Spezia a trovare il tris con Gyasi che incorna sul cross di Mora (74’). Spezia a un passo dal poker con la mezza rovesciata di Vignali. Alla fine è lo Spezia proprio a festeggiare una vittoria importantissima.