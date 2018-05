Serie B: il Perugia ingaggia Nesta in panchina

12 maggio 2018

È tutto pronto per la prima esperienza in panchina in Italia di Alessandro Nesta. Il Perugia ha esonerato Roberto Breda e ha deciso di ingaggiare l'ex difensore di Lazio e Milan fino al termine della stagione. Decisivo il pareggio (1-1) contro il Novara dove proprio Nesta era presente in tribuna. Il campione del mondo 2006 guiderà gli umbri nel playoff, conquistati matematicamente oggi. Reduce dall'esperienza di Miami nella Nasl, è la prima volta da allenatore nel nostro paese. Il sogno è quello di conquistare subito la Serie A e meritarsi la riconferma sulla panchina del Grifone.