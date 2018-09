Serie A, Sassuolo d'alta quota: Adjapong e Matri stendono la Spal. De Zerbi si gode il terzo posto I neroverdi passano a Ferrara e si assestano alle spalle di Juve e Napoli Facebook

27/09/2018

Il Sassuolo espugna il Mazza di Ferrara nella sesta giornata di Serie A e vola al terzo posto in classifica a quota 13. Nel derby la Spal trova la seconda sconfitta consecutiva: nella ripresa Adjapong (59’) deposita in rete su una respinta sbagliata di Felipe, poi Matri, da poco entrato dalla panchina, prima colpisce un palo e poi chiude i conti al 90’. Finisce 2-0 per i neroverdi: la Spal resta a 9 punti.

LA PARTITA Per la prima volta in campionato Semplici cambia l’undici iniziale della Spal: Simic prende il posto di Cionek in difesa, Schiattarella si accomoda in panchina e in mediana c’è Valdifiori vicino a Missiroli e Kurtic. Sponda Sassuolo il tecnico De Zerbi esclude Boateng, Berardi e Di Francesco: in campo scendono Boga, Djuricic e Babacar. Gli estensi vanno a caccia del riscatto dopo la sconfitta maturata sul campo della Fiorentina nell’ultimo turno. Il Sassuolo cerca continuità dopo la vittoria sull’Empoli.



L’avvio di gara regala poche emozioni con una lunga fase di studio. Le due difese concedono poco e il primo vero brivido arriva solo su palla da fermo a metà frazione: conclusione a colpo sicuro di Felipe sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore però centra in pieno Consigli sprecando clamorosamente a un metro dalla linea di porta. Il Sassuolo si rende pericoloso con un destro a giro di Boga, ben respinto da Gomis, alla mezz’ora del primo tempo. Gli ospiti crescono col passare dei minuti e sfiorando il vantaggio anche con un diagonale di Babacar che si spegne di poco al lato. A inizio ripresa la Spal parte forte: una ripartenza porta Petagna al tiro, ma Consigli devia in angolo. Dallo stesso corner arriva la conclusione dalla distanza di Missiroli che trova la deviazione decisiva di Simic: la palla è in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco del difensore centrale.



I padroni di casa sembrano poter far male da un momento all’altro, ma il Sassuolo trova il guizzo con Babacar: conclusione da posizione defilata dell'ex Fiorentina, Gomis respinge male e Felipe rinvia su Adjapong che con un rimpallo deposita in rete. Al 59’ gli ospiti sono in vantaggio. Piove sul bagnato poco dopo in casa Spal con Kurtic costretto ad abbandonare il campo per infortunio: al suo posto Valoti. Babacar dalla distanza cerca il raddoppio con un tiro che termina al lato, stesso destino per le conclusioni di Everton Luiz e Valoti che si spengono sul fondo. La punta del Sassuolo riesce a trovare la rete a dieci minuti dalla fine, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Lirola. Entrano in campo Paloschi e Matri, il primo non aggancia in area su assist di Fares, il secondo colpisce il palo al primo pallone toccato per poi trovare il raddoppio al termine di un contropiede: l’ex Juve prende ancora il legno, ma questa volta la fortuna gli sorride per il 2-0 che chiude i conti al 90’.

LE PAGELLE BABACAR 6.5 Lotta e sgomita, la difesa dei padroni di casa lo teme e non lo perde mai di vista, da una sua giocata nasce il gol di Adjapong. Trova il raddoppio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Lirola.

LAZZARI 6.5 Cuore e polmoni della Spal, riesce ad abbinare qualità e quantità tra la spinta offensiva e un ripiegamento difensivo spesso determinante.

VALDIFIORI 6 Parte titolare dimostrando di poter dire la sua, guida la manovra della squadra e chiude bene gli spazi.

CONSIGLI 6.5 Decisivo nel primo tempo su Felipe con un pizzico di fortuna, si ripete nella ripresa su Petagna chiudendo lo specchio della porta.

MATRI 7 In tre minuti manda al tappeto la difesa della Spal troppo sbilanciata: lo ferma solo il palo al primo tentativo, poi non sbaglia più e chiude i conti con il raddoppio.

IL TABELLINO SPAL-SASSUOLO 0-2

SPAL (3-5-2): Gomis 5.5; Simic 6, Vicari 6 (37’ st Paloschi sv), Felipe 5; Lazzari 6.5, Kurtic 6 (23′ st Valoti 6), Valdifiori 6 (28′ st Everton Luiz 6), Missiroli 6, Fares 6.5; Petagna 5.5, Antenucci 5.5. A disp: Demba, Milinkovic-Savic, Djourou, Cionek, Bonifazi, Schiattarella, Dickmann, Costa, Floccari. Allenatore: Semplici 5.5

SASSUOLO (3-4-3): Consigli 6.5; Marlon 6, Magnani 6, Ferrari 6; Adjapong 6.5 (28′ st Lirola 6), Magnanelli 6.5, Bourabia 6, Rogerio 6; Boga 6 (34′ st Brignola sv), Djuricic 6; Babacar 6.5 (42’ st Matri 7). A disp: Pegolo, Dell’Orco, Lemos, Sernicola, Locatelli, Sensi, Berardi, Boateng. Allenatore: De Zerbi 7

ARBITRO: Abbattista di Molfetta

MARCATORI: 14’ st Adjapong (Sa), 45’ st Matri (Sa)

AMMONITO: Kurtic (Sp)

LE STATISTICHE • Per la prima volta in questo campionato la SPAL ha variato l'11 iniziale con due cambi: rispetto alle precedenti cinque giornate, Semplici ha inserito Simic e Schiattarella rispettivamente al posto di Cionek e Valdifiori.

• Secondo gol per Claud Adjapong in Serie A: il primo è arrivato sempre in trasferta nel dicembre 2016, contro il Cagliari.

• Tutti i gol del Sassuolo (14) in questo campionato di Serie A sono arrivati dall’interno dell’area di rigore.

• Il Sassuolo ha segnato in tutte le ultime sei partite di campionato: solo Juventus (sette) e Milan (otto) vantano una striscia realizzativa più lunga in Serie A.

• Un sola ammonizione in SPAL-Sassuolo: soltanto in Lazio-Napoli sono stati estratti meno cartellini gialli (zero) in questo campionato.

• Il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata contro la SPAL: nelle 12 trasferte precedenti, i neroverdi erano riusciti solo una volta (contro il Verona, aprile 2018) a non subire gol.

• Prima sconfitta interna per la SPAL in questo campionato, che non perdeva in casa in Serie A da aprile 2018 (3-0 contro la Roma): da allora quattro successi di fila tra le mura amiche.

• Prima vittoria per Roberto De Zerbi contro la SPAL, che aveva perso entrambi i precedenti contro la squadra di Ferrara.

• Il Sassuolo con i due gol di stasera arriva a 14 segnature in campionato e supera la Juventus (13 reti): miglior attacco in Serie A quello dei neroverdi.

• Gol numero 91 per Alessandro Matri in Serie A, il primo alla SPAL: l’ultima segnatura dell’attaccante era arrivata nel dicembre 2017 contro la Sampdoria, sempre in trasferta.

