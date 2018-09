Serie A, Parma-Empoli 1-0: decide Gervinho, sfortuna Caputo

30/09/2018

Nel match domenicale delle 18, in Serie A , il Parma si impone per 1-0 sull' Empoli . Decisiva la rete di Gervinho , al 33', che capitalizza un assist in profondità di Barillà. I toscani ci provano, ma Caputo , l'uomo più pericoloso, è sfortunatissimo, colpendo per ben due volte il palo. I gialloblu' volano a 10 punti e si attestano a metà classifica, l'Empoli di Andreazzoli rimane a quota 5, nei bassifondi.

Moduli confermatissimi per entrambe: solito 4-3-3 per il Parma, con Ceravolo al centro dell’attacco supportato da Gervinho e Siligardi, l’Empoli schiera Mraz e Caputo davanti appoggiati da Zajc trequartista. Gara divertente e di buon ritmo, parte meglio la squadra toscana con ripetute combinazioni palla a terra che sembrano creare più volte i presupposti per la conclusione pericolosa. I ducali però si difendono bene e riescono praticamente sempre a murare i tentativi degli avversari. Cresce poi il Parma, che ha qualità importanti quando si propone in avanti. Terracciano, dopo la partita monstre con il Milan, è ancora in stato di grazia e si oppone bene a una conclusione dalla distanza di Barillà e a un diagonale di Ceravolo. Ma non può nulla quando Gervinho, innescato in profondità da Barillà, lo batte con un rasoterra da posizione defilata. L’Empoli non si disunisce e con Caputo va vicinissimo al pari, ma la conclusione dell’attaccante si stampa sul palo con Sepe totalmente immobile.

Pronti via e la scena si ripete: Caputo colpisce un altro palo con un colpo di tacco, di nuovo con Sepe battuto. D’Aversa deve poi rinunciare a Gervinho, non al meglio, inserendo Di Gaudio. L’Empoli spinge e Sepe deve salvarsi su un tiro cross di Di Lorenzo, dall’altra parte Di Gaudio prova a non far rimpiangere Gervinho con le sue ripartenze in velocità pur rischiando di essere un po’ fumoso. I ritmi si abbassano molto, fatalmente, rispetto alla prima frazione e subentra un po’ di confusione da entrambe le parti. Nonostante la stanchezza, l’Empoli continua a provarci fino alla fine e nel recupero Sepe è strepitoso su una girata di La Gumina.