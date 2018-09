Serie A: Empoli-Milan 1-1, super-Terracciano blocca i rossoneri I rossoneri vanno avanti con un autogol di Capezzi, non chiudono il match e uno svarione di Romagnoli regala a Caputo il rigore del pari Facebook

27/09/2018 di ANDREA GHISLANDI

Nell'ultimo posticipo della 6a giornata di Serie A, il Milan manca ancora l'appuntamento con la vittoria e si fa fermare sull'1-1 dall'Empoli. Rossoneri subito avanti grazie a un'autorete di Capezzi su tiro di Biglia (10'). Terracciano, il migliore in campo, tiene in vita i padroni di casa con alcune splendide parate. Al 69' un clamoroso errore di Romagnoli regala palla e rigore a Mchedlidze: Caputo non sbaglia (71') e fissa l'1-1 finale.

LA PARTITA "Non cerco una gara perfetta, ma una vittoria che ci serve come il pane" l'accorato appello di Gattuso ai suoi ragazzi alla vigilia. Richiesta caduta ancora una volta nel vuoto, perché il Milan ha, per l'ennesima volta, mostrato pregi e difetti di questa sua stagione iniziata con il freno a mano tirato. Il terzo pareggio di fila lascia davvero l'amaro in bocca, perché ancora una volta i rossoneri non hanno saputo difendere il vantaggio (come già contro Napoli e Atalanta) e perché solo un grande Terracciano ha negato una vittoria che per quanto prodotto in campo sarebbe stata meritata.



Pur senza Higuain, infatti, Suso e compagni creano una marea di palle-gol, in particolare proprio con lo spagnolo che sperava di festeggiare in bel altro modo la gara numero 100 con il Diavolo. Già nel primo tempo, che si era messo subito bene, i rossoneri possono chiudere il match ma Terracciano non è d'accordo e salva ripetutamente su Bonaventura, Kessie e Suso. La prima frazione degli ospiti è complessivamente buona e, nei soli 5' di defaillance complessiva tra il 27' e il 31', ci pensa Donnarumma a difendere il vantaggio, prima dicendo no di piede a La Gumina e poi negando a Caputo - con l'aiuto del palo - un pareggio che sembrava ormai fatto.



I toscani sono pericolosi solo quando riescono ad andare in verticale e nella ripresa i ragazzi di Gattuso sembrano poter difendere agevolmente il gol di vantaggio. Ma al 69' succede l'imponderabile. Romagnoli, il migliore dei suoi, rinvia male, colpisce Mchedlidze e poi lo atterra. Un'autentica frittata e Caputo non perdona dal dischetto. Negli ultimi 20' si gioca a una porta sola e più che Milan-Empoli sembra essere Suso vs. Terracciano: lo spagnolo ci prova in tutti i modi (alla fine saranno 5 le conclusioni pericolose), ma il numero 1 dei toscani si salva sempre. Il pareggio è un duro colpo per Gattuso e per le ambizioni rossonere: la situazione si complica e la prossima trasferta contro il Sassuolo diventa probabilmente decisiva per le sorti dell'allenatore. Perché alla fine a parlare è sempre la classifica e quella del Milan è abbastanza deficitaria.

LE PAGELLE Terracciano 8,5 - Incolpevole sul gol, compie 8 grandi parate su Bonaventura (due volte), Kessie e Suso (per ben cinque volte).

Krunic 5,5 - Il suo inizio è shock, con l'errore che regala il vantaggio al Milan. Poi prende in mani le redini del centrocampo e tiene botta ai vari Kessie e Biglia.

La Gumina 5 - Sulla sua prestazione pesa come un macigno l'errore al 27' che avrebbe regalato ai toscani il pareggio.



Donnarumma 7 - Sul rigore non può nulla, ma nel primo tempo dice no prima a La Gumina e poi a Caputo con l'aiuto del palo.

Romagnoli 5 - Fino al minuto 69' la sua gara è stata perfetta, poi lo svarione che regala palla e rigore a Mchedlidze.

Calhanoglu 5 - Presenza quasi impalpabile del turco, che non inventa e non è mai pericoloso.

IL TABELLINO EMPOLI-MILAN 1-1

Empoli (4-3-1-2): Terracciano 8,5; Di Lorenzo 6,5, Silvestre 6, Maietta 6, Veseli 5,5; Krunic 5,5, Capezzi 6 (30' st Rasmussen 6), Bennacer 5,5; Traore 6 (36' st Brighi sv); La Gumina 5 (20' st Mchedlidze 6,5), Caputo 6,5. A disp.: Provedel, Fulignati, Untersee, Marcjanik, Lollo, Ucan, Mraz, Jakupovic. All.: Andreazzoli 6

Milan (4-3-3): Donnarumma 7; Calabria 5,5, Musacchio 6, Romagnoli 5, Laxalt 5,5; Kessie 6 (33' st Bakayoko sv), Biglia 6, Bonaventura 6; Suso 7, Borini 6 (28' st Cutrone 5,5), Çalhanoglu 5 (28' st Castillejo 5,5). A disp.: Reina, A. Donnarumma, Rodríguez, Abate, Simic, Zapata, Mauri, Bertolacci, Halilovic. All.: Gattuso 6

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 10' aut. Capezzi (M), 26' st rig. Caputo (E)

Ammoniti: Calabria (M), Maietta (E), Capezzi (E), Laxalt (M)



LE STATISTICHE Milan imbattuto in 13 precedenti in casa dell’Empoli in Serie A (6V, 7N).

Il Milan ha sia segnato che subito gol nelle ultime sette trasferte in campionato: nel parziale per i rossoneri un successo, quattro pareggi e due sconfitte.

Il Milan ha subito gol in tutte le ultime 11 partite di Serie A: è la striscia peggiore tra le squadre attualmente nella competizione.

L’88% delle reti subite dal Milan in questo campionato sono arrivate nel secondo tempo (sette su otto) – record negativo.

Sono tre i gol del Milan nel primo quarto d'ora di partita in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.

Il Milan ha perso sette punti da situazioni di vantaggio in questo campionato, almeno tre più di ogni altra squadra.

Il Milan non effettuava almeno 10 tiri nello specchio senza trovare la vittoria in una partita di Serie A dall’aprile 2017, sempre contro l’Empoli (12 tiri nello specchio).

Tre dei cinque gol dell'Empoli in questo campionato sono di Francesco Caputo.

Caputo non aveva mai trovato la rete in due gare consecutive di Serie A.

Suso ha giocato oggi la sua 100a partita con la maglia del Milan (tutte le competizioni).

50a presenza con la maglia del Milan per Patrick Cutrone (tutte le competizioni).

