Serie A, Verona-Torino 2-3: Vanoli batte anche l’Hellas e si regala un’altra notte in vetta

VERONA-TORINO 2-3

Tutti gli attaccanti a segno: Sanabria, Zapata e Adams stendono i gialloblù (in inferiorità numerica dal 22’ a causa dell’espulsione di Dawidowicz)

Verona-Torino, le foto del match



























Nel secondo anticipo della 5a giornata di Serie A centra un'altra vittoria il Torino, che stende l'Hellas Verona 3-2. Sanabria apre al 10', subito ripreso da Kastanos (12'). Al 22' i padroni di casa restano in dieci uomini per il rosso diretto a Dawidowicz, con la squadra di Vanoli che torna avanti con Zapata (34') e poi la chiude con Adams (79'). Inutile il gol di Mosquera al 93'. I granata svettano a 11 punti, in attesa delle altre gare.

LA PARTITA

Nel primo tempo accade praticamente di tutto: la squadra di Vanoli stappa la partita dopo dieci minuti, con Sanabria che ubriaca Coppola, si presenta a tu per tu con Montipò e insacca con il destro. La reazione dei padroni di casa è immediata, con la botta di Kastanos da fuori area sugli sviluppi di corner che vale l’1-1 al 12’. I granata tornano subito a premere, ma al 21’ arriva l’episodio che cambia drasticamente l’incontro: gomitata di Dawidowicz a Sanabria in area di rigore, con espulsione del centrale dell’Hellas e penalty a favore dei piemontesi. Dal dischetto il paraguaiano colpisce in pieno il palo, poi insacca ma Marinelli ferma tutto per gioco irregolare (doppio tocco di Sanabria). Il Toro non si lascia abbattere, e dieci minuti più tardi riesce a mettere nuovamente il muso avanti: cross perfetto di Lazaro e Zapata sale in cielo per l’incornata sul primo palo che beffa Montipò. Gli uomini di Vanoli gestiscono nei minuti rimanenti della prima frazione di gioco, con il Torino che all’intervallo comanda 2-1. Nella ripresa le cose non cambiano, con i gialloblù che lottano con estrema intensità sia per difendersi che per provare a colpire in ripartenza. Nel quarto d’ora finale i veneti cercano con coraggio (e con l’ingresso di Mosquera e Livramento) l’insperato pareggio, ma al 79’ in contropiede il neoentrato Che Adams approfitta dell’errore di Coppola e infila Montipò con un bel diagonale destro dalla distanza, che vale il 3-1. In pieno recupero Mosquera accorcia le distanze su errore di Masina, al 93’ e quando è ormai troppo tardi. Vince il Torino e sale in vetta (in attesa delle gare del sabato e della domenica) a 11 punti.

LE PAGELLE

Dawidowicz 4 – Compromette pesantemente la gara della sua squadra con una sciocchezza al 22’, considerando anche la mezzora finale dei gialloblù.

Belayhane 6.5 – La sua prestazione fa quasi dimenticare l’inferiorità numerica: un motorino inesauribile che unisce qualità e quantità. Verona ha il suo gioiellino in mezzo al campo.

Sanabria 6.5 – Si inventa il gol dell’1-0, conquista di furbizia rigore ed espulsione salvo poi fallire il penalty. Una prova solida, sempre però con alti e bassi.

Zapata 7 – Dà sempre l’impressione di essere una categoria superiore rispetto agli altri 21 in campo, e anche questa sera mette la zampata con uno stacco di testa perentorio e artistico. Lascia anche il rigore a Sanabria.

IL TABELLINO

Hellas Verona-Torino 2-3

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò 5.5; Magnani 5.5, Coppola 4.5, Dawidowicz 4; Tchatchoua 5.5 (dal 43’ st Lambourde sv), Belahyane 6.5, Dani Silva 5.5, Lazovic 6 (dal 1’ st Daniliuc 6); Kastanos 6.5 (dal 22’ st Livramento 6); Tengstedt 5.5 (dal 22’ st Mosquera 6.5), Sarr 5.5 (dal 26’ pt Frese 6). All. Zanetti. A disp. Berardi, Perilli, Okou, Faraoni, Ghilardi, Bradaric, Cissè, Sishuba, Alidou, Ajayi.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Walukiewicz 6.5 (dal 36’ st Dembele sv), Maripan 6, Masina 6; Lazaro 6.5, Tameze 6 (dal 22’ st Linetty 6), Ricci 6.5 (dal 45’+2 st Njie sv), Ilic 6 (dal 22’ st Gineitis 6), Sosa 6; Sanabria 6.5 (dal 22’ st Adams 6.5), Zapata 7. All. Vanoli. A disp. Donnarumma, Paleari, Coco, Pedersen, Balcot, Ciammaglichella, Karamoh, Njie.

Arbitro: Marinelli.

Marcatori: 10’ pt Sanabria (T), 33’ pt Zapata (T), 34’ st Adams (T); 12’ pt Kastanos (V), 45’+3 st Mosquera (V).

Ammoniti: Coppola, Kastanos, Livramento (V); Dembele (T).

Espulsi: 21’ pt Dawidowicz (V).

Note: rig. sbagliato da Sanabria al 22’.

LE STATISTICHE

Il Torino è rimasto imbattuto nelle prime cinque gare stagionali di Serie A soltanto per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria: la prima nel 2017/18 (tre vittorie e due pareggi in quel caso).

Con il successo contro l’Hellas Verona, Paolo Vanoli è diventato il quarto allenatore del Torino a non subire sconfitte nelle prime cinque panchine nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Davide Nicola, Walter Mazzarri e Franco Scoglio.

Era dallo scorso febbraio che il Torino non restava imbattuto per almeno cinque match consecutivi in Serie A (sei in quella occasione).

Era da maggio 2023 che il Torino non vinceva almeno due trasferte di fila nel massimo torneo (quattro in quel caso).

Era dallo scorso gennaio che l’Hellas Verona non subiva due sconfitte consecutive in Serie A (contro Salernitana e Inter in quel caso).

Tutti gli ultimi otto gol segnati da Duván Zapata in Serie A sono arrivati di testa: nel 2024, più di qualsiasi altro giocatore con questo fondamentale nei cinque maggiori campionati europei (a sei Alexander Sørloth).

Duván Zapata è diventato il primo giocatore a segnare almeno due gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni di Serie A (dal 2013/14).

Antonio Sanabria ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 174 giorni dall'ultima rete messa a referto lo scorso 30 marzo contro il Monza, mentre da titolare è andato di nuovo a bersaglio nel torneo dopo 257 giorni dalla marcatura precedente (7 gennaio contro il Napoli).

Contro nessuna squadra Antonio Sanabria ha realizzato più gol che contro l'Hellas Verona nel massimo campionato: quattro, come le reti rifilate anche a Sassuolo e Atalanta.

Antonio Sanabria ha fallito due dei cinque rigori calciati in Serie A: il primo il 5 maggio 2019, contro la Roma.

Ché Adams ha segnato un gol fuori casa nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 12 novembre 2022, ad Anfield contro il Liverpool.

Daniel Mosquera è l'unico giocatore ad avere segnato più di un gol dal 90' in avanti in questo torneo.

Tra i giocatori che hanno esordito in questa Serie A, Daniel Mosquera è quello che conta più gol (tre).

Grigoris Kastanos ha preso parte a un gol per due partite consecutive in Serie A (assist contro la Lazio e rete contro il Torino) per la prima volta da dicembre 2023 (contro Milan e Hellas Verona in quel caso).

Dalla sua prima stagione in maglia granata in Serie A (2022/23) Valentino Lazaro è il giocatore del Torino che ha fornito più assist (nove) nella competizione.

Tre delle quattro espulsioni rimediate da Pawel Dawidowicz in Serie A sono arrivate al Bentegodi, comprese le due più recenti in ordine di tempo.

Adrien Tameze ha tagliato il traguardo delle 150 partite in Serie A, compreso lo spareggio salvezza contro lo Spezia nel massimo campionato (11 giugno 2023).