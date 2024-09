Zapata, un gol per la storia: è il miglior marcato di A in attività

Con la rete segnata a Verona nell'anticipo della quinta giornata di campionato, uno stacco imperioso di testa a centro area su cross dalla destra di Lazaro al 33' del primo tempo, il bomber e capitano del Torino, Duvan Zapata, entra nella Top 50 dei migliori marcatori ogni epoca del nostro campionato. Ma soprattutto il colombiano raggiunge Paulo Dybala a quota 123 reti segnate in carriera in testa alla classifica dei cannonieri attualmente in attività. Un gol storico quello del Bentegodi per il 33enne.