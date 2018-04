Serie A: il Sassuolo batte la Samp a Marassi, decide Matri

17 dicembre 2017

LA PARTITA

La vittoria in casa Samp manca da oltre un mese, 3-2 alla Juve. Ci sono da ritrovare subito i tre punti, c'è da riscattare la fresca eliminazione in Coppa Italia per mano della Fiorentina. Giampaolo può contare su Ramirez - che ha recuperato dalla botta rimediata a Firenze - dietro Zapata e Quagliarella. In difesa c'è Ferrari al centro della difesa al fianco di Silvestre. Nel Sassuolo, reduce dalla vittoria casalinga sul Crotone, a centrocampo rientra Magnanelli, affiancato da Missiroli e Duncan. Falcinelli in attacco, nel tridente con Berardi e Politano.



Primo tempo divertente a Marassi: all'appello manca soltanto il gol. La Sampdoria fa la partita ma il Sassuolo è bravo a difendersi con ordine e a ribaltare l'azione in velocità. E sono proprio i neroverdi ad andare più vicini al vantaggio con un'incredibile tripla occasione in un'unica azione al 40'. Viviano respinge la conclusione al volo di Politano, poi Duncan colpisce Ferrari, ancora Viviano sulla ribattuta di Falcinelli salva di piede. E di nuovo Politano un attimo dopo scheggia il palo. Dal canto loro i blucerchiati perdono in incisività con il passare dei minuti dopo una buona partenza. Grande opportunità quella di Silvestre di testa al 20', con il pallone che esce di pochissimo, e di Quagliarella il cui tentativo viene deviato da Lirola.



Nessun cambio a inizio ripresa e il primo squillo è ancora del Sassuolo con il coast to coast di Politano, il cui tiro si spegne a lato. Sempre brillanti i neroverdi, che trovano anche il gol con Berardi, ma l'arbitro Gavillucci annulla per fuorigioco di Falcinelli. Primo cambio per la Samp dopo 12', dentro Caprari per Zapata, alle prese con un problema muscolare. Ed è proprio Caprari a risvegliare i padroni di casa: punizione alta sopra la traversa. Cambio forzato per l'ex Iachini: l'infortunato Berardi esce ed entra Matri. A 10' dalla fine l'episodio che può sbloccare la gara: braccio di Ferrari in area e Gavillucci non ha dubbi. Sul dischetto va Politano, Viviano blocca: è il quinto errore su rigore per il Sassuolo. E sugli sviluppi dell'azione il Var non vede un clamoroso mani di Torreira. Ma al 90' ecco il gol che regala i tre punti agli ospiti: Ragusa, entrato per Politano, mette in mezzo per Matri, che calcia al volo e batte Viviano. Samp al buio, il Sassuolo è il più bello visto finora in questa stagione.