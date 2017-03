Roma, Pallotta: "Vertice sullo stadio andato alla grande" Il presidente ha incontrato la Raggi e poi Zingaretti, governatore della Regione. E sulla Roma: "E' stata molto brava e sfortunata"

17 marzo 2017

Assente all'Olimpico per la sfida di Europa League tra Roma e Lione James Pallotta, nonostante la febbre, non ha disertato l'incontro sul nuovo stadio con la sindaca Virginia Raggi. E il presidente giallorosso al termine non ha nascosto la soddisfazione: "L’incontro è andato alla grande. Penso che siamo tutti felici. Il Comune è stato grande, il progetto è migliorato, i cambiamenti che ci sono stati lo rendono più accessibile".

"Non siamo preoccupati dai tempi - ha aggiunto Pallotta - è stato solo un incontro di cortesia. Penso che siamo tutti felici, non ci sono differenze rispetto a quanto ci siamo detti un paio di settimane. Il nuovo stadio sarà accessibile dal punto di vista dell’ambiente e delle infrastrutture. Le torri sono state abbassate, non ci sono stati cambiamenti per lo stadio, siamo contenti di questo. Presto ci incontreremo con la Regione. Avremo la prima pietra nei tempi stabiliti. Tutti i cittadini romani dovrebbero essere felici, o almeno l’85% dei romani dovrebbe esserlo". Ha chiuso Pallotta ironizzando sulla superiorità nel tifo cittadino.

PALLOTTA: "ROMA BRAVA E SFORTUNATA" Dopo l'incontro con la Raggi, Pallotta è stato ricevuto dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. E il numero uno giallorosso ha anche parlato della gara col Lione. "La partita di Europa League contro il Lione? Sfortunatamente sono stato costretto a vederla in hotel (causa febbre, ndr). La squadra ha giocato come non l'avevo mai vista giocare. Siamo stati sfortunati. Sono orgoglioso di come hanno giocato". E poi: "Se parlerò con Spalletti? Sicuramente lo vedro'", conclude Pallotta.

