Roma, operazione riuscita per Florenzi: ricostruito il crociato

17 febbraio 2017

Intervento concluso, operazione riuscita. Dopo la nuova rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, Alessandro Florenzi è stato operato questa mattina a Villa Stuart a Roma: ora l'esterno giallorosso dovrà restare fermo per altri sei mesi. La risonanza magnetica ha effettuata in mattinata aveva infatto confermato i timori della vigilia: per il 25enne romanista la stagione è finita e tornerà in campo solo la prossima stagione.

LE PAROLE DI MARIANI

Al termine dell'operazione a fare il punto è stato il professor Pier Paolo Mariani: "Il legamento era perfettamente guarito, e si è rotto. C'è stato l'elemento sfortuna. Purtroppo è come quando si tampona guidando: rimettere a posto la macchina non dà garanzia di non avere più incidenti. Ci sono giocatori che appena ritornano in campo si rompono l'altro crociato...".



"Il recupero non è stato assolutamente affrettato - ha aggiunto Mariani - con tempi che sono quelli di Rüdiger, Mario Rui, Capradossi. Sono i tempi classici. Il giocatore era in perfette condizioni al controllo che ho fatto i primi di febbraio. Era perfetto. Adesso i tempi di recupero sono leggermente più lunghi però grosso modo seguirà lo stesso protocollo".