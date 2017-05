Roma, Di Francesco senza avversari

23 maggio 2017

Il sogno impossibile era Antonio Conte, Maurizio Sarri resterà a Napoli ancora per una stagione e così Di Francesco si è trovato praticamente senza avversari. Non ha convinto l'alternativa Paulo Sousa, il carattere del portoghese non è stato ritenuto adatto a un ambiente come quello romano. Di Francesco, ex giocatore e team manager giallorosso, ha una clausola da 3 milioni per liberarsi dal Sassuolo.



"Mi sento pronto per una grande squadra, lo sarei per qualsiasi club perché questo è il mio mestiere. Sabato parlerò con Squinzi - ha spiegato l’allenatore abruzzese - e valuteremo insieme. La Roma? Se c'è interesse se ne parlerà più avanti. Io sono tifoso del Pescara, la squadra della mia città. Ma a casa c'è un tifoso giallorosso, mio figlio Federico, che è cresciuto a Trigoria. Ma se mi chiedete a quale squadra di A sono legato, questa è sicuramente la Roma".E a Trigoria Di Francesco ritroverebbe il giovane Pellegrini, di cui Monchi ha già parlato con il diesse neroverde Angelozzi e proverà a portare alla Roma Defrel cercato inutilmente anche nel mercato di gennaio da Spalletti.