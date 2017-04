Milan, Montella vuole Dzeko

27 aprile 2017

Il nuovo Milan cinese vuole ripartire da un attaccante importante, intorno al quale costruire una squadra di grande qualità. Il club rossonero - oltre ai vari Aubameyang , Morata e Keita - sta pensando a Dzeko , le cui caratteristiche piacciono molto a Montella , che vuole un centravanti in grado di finalizzare e, allo stesso tempo, capace di dialogare con la squadra. Per averlo bisognerà però fare i conti con la Roma, che non lo libererà per meno di 35 milioni.