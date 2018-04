"Veni, Vici, Totti": la stampa estera celebra Totti

29 maggio 2017

L'addio di Totti alla Roma ha oltrepassato i confini italiani e ha emozionato anche all'estero. L'Equipe omaggia lo storico capitano giallorosso con "Veni, Vici, Totti". Si legge sul più importante quotidiano sportivo francese: "In un ambiente eccezionale e carico di emozione, i romani hanno curato l'uscita del loro idolo, in lacrime al termine della sua ultima partita. Erano in più di 65mila ad accompagnare il loro capitano verso il suo tramonto".

Racconta L'Equipe: "Il cuore gli batteva troppo forte da molto tempo e nessuno ha avuto la forza di trattenere le lacrime mentre il sole al tramonto bagnava lo Stadio Olimpico di una luce superba e Francesco Totti, scosso dall'emozione, ha iniziato il suo giro d'onore lungo la pista di atletica. Erano in più di 65mila ad accompagnare il loro capitano verso il suo tramonto".



Le Monde scrive che "Francesco Totti l'eterno ha detto addio alla Roma", mentre in Spagna Abc lo definisce "l'eterno Capitano della Roma". Così la Bild, in Germania: "Con l'addio di Totti la Roma lotta e lo celebra". In Inghilterra, invece, il Mirror parla di "saluto drammatico".