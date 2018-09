Psg, Tuchel avverte Buffon: "Areola è in pole per essere il titolare"

10/09/2018

Potrebbe essere Areola il portiere titolare del Paris Saint-Germain in questa stagione a discapito di Gigi Buffon. Lo ha lasciato intuire il tecnico dei parigini Thomas Tuchel in un'intervista rilasciata a RMC Sport: "La decisione non è definitiva ma gli ho detto che è in pole per essere il numero uno. Arriva dal centro di formazione del club, il Psg è tutto per lui. Vuole assolutamente mettersi alla prova. Dobbiamo essere orgogliosi di avere giocatori di questa natura, abbiamo bisogno di giocatori che incarnino lo spirito della società".