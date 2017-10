Serie A: Roma-Napoli 0-1, Insigne fa volare gli azzurri

LA PARTITA

E' una notte speciale per il Napoli, che nalla capitale d'Italia dimostra definitivamente di essere la grande favorita per questo campionato. Dopo sei anni di dominio juventino, in Serie A cambiano le gerarchie e ormai ogni carta è lì sul tavolo, scoperta, pronta a fare la differenza. Stavolta ci pensa Lorenzo Insigne, un figlio di Napoli che consegna ai partenopei l'ottava vittoria consecutiva e il +5 su Juventus, Lazio e Inter; con i nerazzurri impegnati domani nel derby di Milano. L'orchestra di Sarri è bella e (al momento) impossibile per chiunque: pressing che ti toglie l'ossigeno, triangolazioni da manuale, energia, spirito di squadra, forza mentale. Doti che diventano devastanti perché a fare la grande differenza è la consapevolezza di questa squadra, ormai capace di esprimere in qualsiasi campo tutto il proprio potenziale.



Vuole correre meno rischi possibili il Napoli, che a Roma comincia subito a controllare la gara con un palleggio che a tratti - senza voler essere blasfemi - ricorda il meraviglioso Barcellona di Guardiola. E, esattamente come quel Barça, gli azzurri sono furiosi nell'andare a pressare un istante dopo aver perso palla. La Roma nel primo tempo ci capisce davvero poco e lo stesso vale per Di Francesco, che inizia con Nainggolan trequartista in un 4-2-3-1 che fa acqua da molte parti. Il belga viene schierato sulla trequarti per dare fastidio a Jorginho in fase di impostazione, ma la mossa si rivela un boomerang per due motivi: l'italo-brasiliano riesce comunque a organizzare la manovra mentre Nainggolan - concentrato sulla fase di non possesso - esce presto dalla partita. E poi, altro aspetto importante, gli azzurri hanno talmente tante frecce nell'arco che se viene disinnescato un giocatore ce ne sono almeno altri tre in grado di fare male.



Il vantaggio nasce da una verticalizzazione di Ghoulam per Mertens, che a memoria cerca l'uno-due con Insigne: De Rossi sbaglia l'anticipo e serve involontariamente proprio l'attaccante azzurro, che davanti ad Alisson non perdona (20'). Per il Napoli a questo punto è già tutto in discesa, perché la Roma non ha la forza di ribaltare l'inerzia della gara e dunque non può scoprirsi per non rischiare contropiedi che sarebbero letali. Così i giallorossi lasciano alla banda di Sarri l'iniziativa e ci provano nella ripresa, ma solamente su palla inattiva. Fazio mette a dura prova i riflessi di Reina al 70' (colpo di testa parato dallo spagnolo con l'aiuto del palo), poi Dzeko prende la parte alta della traversa all'84'. Troppo poco per respingere questo Napoli, che con 24 punti in otto gare è il nuovo padrone della Serie A.