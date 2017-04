Napoli, mea culpa Hamsik: "Dispiaciuto per l'errore. Lotteremo fino alla fine per il secondo posto"

24 aprile 2017

"Ci è mancato un pizzico di fortuna nelle occasioni come dimostrano pali e traverse - ha proseguito Hamsik - Ma alla fine portiamo a casa solo un punto". A suonare la carica in casa Napoli ci pensa anche Arek Milik, rinfrancato dopo il ritorno al gol a sette mesi di distanza dall'ultima volta (26 settembre in Champions League contro il Benfica) per colpa della rottura del crociato: "Ora mi sento bene, so di poter dare molto a questo Napoli. Il secondo posto non è ancora della Roma anche se la frenata con il Sassuolo è un duro colpo... Abbiamo buttato via due punti importanti ma per il secondo posto non è ancora finita. Cinque partite non sono poche e la Roma non vive un momento straordinario. Il loro calendario poi mi sembra più difficile del nostro. Insomma non ci arrendiamo".