Napoli, Insigne vuole l'Inter: differenziato e seduta tecnico-tattica

20 ottobre 2017

Non è ancora stato sciolto il dubbio che riguarda Insigne. La volontà del giocatore è chiara: non vuole perdersi il big match con l'Inter. Sarri, invece, deve anche ragionare in un'ottica di più lungo periodo, perché i partenopei nei prossimi 10 giorni sono attesi anche dalle sfide contro Genoa, Sassuolo e (soprattutto) Manchester City, un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League.



La soluzione finale potrebbe essere una sorta di 'compromesso': il napoletano verrebbe convocato per la gara contro la squadra di Spalletti, ma accomodarsi inizialmente in panchina. In questo caso il favorito per prenderne il posto è Zielinski, in vantaggio su Ounas e Giaccherini, esterni di ruolo ma che non offrono le stesse garanzie a Sarri.