Napoli, Hysaj: "Bello sentirsi dire che giochiamo il miglior calcio d'Europa"

6 ottobre 2017

Prima la Nazionale poi il club. Se non altro per ragioni cronologiche. Per Hysaj, dunque, Spagna e Italia con l'Albania e poi la Roma con il Napoli: fare bene con la maglia del suo Paese per questione di orgoglio (la qualificazione al Mondiale di Russia è cosa impossibile), vincere con quella del club per tenersi il primo posto e puntellare la caccia allo scudetto, un titolo che avrebbe lo stesso valore - o forse addirittura maggiore - di una partecipazione mondiale.



“La Spagna è una grandissima squadra ma nel calcio non si sa mai come va a finire" ha dichiarato a Premium l'esterno azzurro. "Daremo il massimo. Poi l’Italia, altrettanto grande: avremo due match importanti e cercheremo di vincerli. Ora dovrò pensare alla Nazionale, poi penserò al Napoli. In campionato sfideremo la Roma e poi avremo altre gare difficili però stiamo andando bene, dobbiamo continuare con questa umiltà: siamo un grande gruppo. E’ bellissimo sentirsi dire che giochiamo il miglior calcio in Italia e in Europa, ed è anche bellissimo giocare in questa squadra. Obiettivo Scudetto? Ci crediamo tutti, siamo rimasti tutti per vincere qualcosa, dobbiamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo".



Obiettivi personali e di gruppo e un giudizio chiaro su un compagno di squadra: "Insigne è il miglior talento italiano? Secondo me sì, ha grande qualità, è un bravissimo ragazzo e avrà un grande futuro".