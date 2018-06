Napoli, ansia Ghoulam per il ginocchio: si cura negli Usa, club irritato

30/06/2018

Momento delicato in casa Napoli. L'attenzione, e i timori, sono tutti per Ghoulam. Il ginocchio destro non dà tregua all'algerino che lo scorso anno si era prima rotto il legamento crociato anteriore e poi si era fratturato la rotula. L'articolazione non è ancora a posto e il ginocchio si è gonfiato. Ghoulam, attualmente in vacanza a Miami, ha sempre continuato la fisioterapia e si è affidato a un preparatore della Nba suscitando l'irritazione del club.