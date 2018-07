Napoli, AdL nel mirino dei tifosi: "Non sei un vero presidente". La risposta: "Contestino pure"

27/07/2018

Quattro striscioni in quattro punti diversi di Napoli, tutti contro il presidente Aurelio De Laurentis . Ciò che i tifosi della Curva A contestano è l'operato della società, inadeguato secondo gli obiettivi. Nonostante i 91 punti nella scorsa stagione, l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina e la spesa di 91 milioni sul mercato per Fabián Ruiz, Verdi, Meret, Karnezis e altri, è il mancato acquisto, finora, di un top player a far infuriare i supporters.

"ADL ma quale top player...Sei solo un buf..ne, rimani tu il solito pap..ne", recita il primo in via Marina, come si vede dalle foto pubblicate su CalcioNapoli24. L'attacco è già personale così, ma la mano è ancora più pesante sul secondo: "Di vero c'è che sei un dem..te, di falso che sei un vero presidente! ADL buf..ne". Il riferimento è al programma Vero o Falso a cui De Laurentis partecipa tutti i giorni sulla radio ufficiale del club.



I tifosi non perdonano niente e ricordano la sua frase quando in seguito a precedenti critiche rispose "Vi meritereste i cinesi". Il contrattacco napoletano è arrivato all'alba su uno striscione nei pressi del Corso Vittorio Emanuele, "Meglio cinesi che cerebrolesi", prima di sferrare l'attacco finale: "ADL rispetta la città, inf...e senza dignità".



LA RISPOSTA DI DE LAURENTIIS: "VIVA LE CURVE, CONTESTINO PURE"

"Curva A e Curva B fanno il loro mestiere, lo stanno facendo da anni e non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli commentando gLi striscioni di contestazione apparsi In città contro di lui. "Ormai - ha spiegato - queste cose non mi sorprendono. La libertà di espressione va garantita, continuassero a contestare,viva la Curva A e la Curva B".