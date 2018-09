Monza, venerdì il closing con Berlusconi

24/09/2018

Ora c'è anche la data: venerdì 28 settembre il Monza diventerà ufficialmente di Silvio Berlusconi. Accordo raggiunto per il 95% del club che ora milita in Serie C e tra quattro giorni ci saranno le firme e la presentazione. Alle 13, infatti, è stata fissata la conferenza stampa che molto probabilmente si terrà nella sede di Assolombarda. Berlusconi e Galliani spiegheranno il loro progetto: a più di anno dalla cessione del Milan sono pronti a occuparsi nuovamente di calcio.