Yonghong Li: "Grazie a Berlusconi, è una grande responsabilità". Poi l'urlo: "Forza Milan!"

14 aprile 2017

Si è presentato in cinese Li Yonghong, il 23esimo presidente della storia rossonera. Un discorso breve e culminato con le prime parole in italiano, un "Forza Milan" scandito nella sala stampa gremita di giornalisti. "Desidero ringraziare Silvio Berlusconi e Fininvest per la fiducia riposta in noi. Ogni tifoso si aspetta che il Milan torni sul tetto del mondo quindi noi abbiamo una grande responsabilità".