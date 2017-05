Serie A: Milan-Roma 1-4, un poker che vale il secondo posto

LA PARTITA

Cambiano i colori (dal nerazzurro al rossonero), ma come a febbraio la Roma esce da San Siro da padrona e, dopo avere inferto una lezione di calcio all'Inter, si ripete contro il Milan. Cambia l'eroe di serata (da Nainggolan a Dzeko), ma a Spalletti poco importa: ciò che conta è che i giallorossi si sono lasciati alle spalle le delusioni del derby e hanno rimesso il muso davanti al Napoli. Un primo tempo perfetto quello dei capitolini, che hanno il merito di sbloccare la gara al primo affondo e poi possono giocare come meglio preferiscono, ovvero in contropiede. Perché oltre al raddoppio di testa del bosniaco (sono 27 in campionato), una straripante Roma è fermata da Donnarumma e dai pali: Perotti e Nainggolan testano i riflessi del numero 1 rossonero, che compie un paio di miracoli con l'ausilio decisivo dei legni della sua porta. Il Milan conferma la pochezza delle ultime uscite, lasciando praterie dove Salah e compagni si inseriscono come un coltello nel burro. Szczesny, invece, è chiamato a un solo intervento, quando al 23' Sosa lo impegna da fuori area. Troppo poco per i rossoneri, sempre in affanno a causa di un centrocampo in balia della Roma e che non riesce ad illuminare. Lapadula è un ectoplasma, Deulofeu è fumoso, mentre Suso è ben controllato da Juan Jesus.



Nella ripresa il Milan si presenta con Bertolacci per Mati Fernandez e inverte le posizioni di Suso e Deulofeu. I giallorossi rifiatano dopo un primo tempo da favola e controllano la gara senza troppi patemi. Spalletti, però, non è contento e vede una certa pigrizia dei suoi, che non affondano il colpo. Donnarumma è bravo sul neo-entrato El Shaarawy (botta a una caviglia per Perotti), poi la gara sembra riaprirsi, quando Pasalic in tuffo di testa batte Szczesny. Siamo al 31', ma per i rossoneri è solo un'illusione. I giallorossi si svegliano e dopo 2' trovano il tris con il Faraone (destro a giro imprendibile). E' la mazzata che manda definitivamente al tappeto il Diavolo. Nel finale arriva anche il poker: Paletta (disastroso) stende in area Salah e ferma una chiara occasione da gol: rosso e rigore. Sul dischetto va De Rossi: Donnarumma intercetta, ma non può evitare il gol. La Roma ritorna seconda a -7 dalla Juve e ora punta a rimandare la festa bianconera nello scontro diretto della prossima giornata. Note stonate gli infortuni a Perotti, Nainggolan e Dzeko. Per il Milan, 2 punti in 4 giornate, la difficile trasferta di Bergamo: e la gara a Ciapa no per l'Europa League va avanti. Che tristezza la Milano del calcio...