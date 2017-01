Pagliuca a "4-4-2": "Donnarumma è già l'erede di Buffon: ha pochissimi difetti"

17 gennaio 2017

Intervenuto in diretta su SportMediaset.it durante "4-4-2" l'ex portiere di Samp, Inter e Bologna e della Nazionale non risparmia complimenti per l'estremo difensore rossonero: "È completo in tutto. È bravo nelle uscite alte e basse, ha presenza tra i pali. Ha personalità. In sostanza, ha pochi difetti. Sì, ora possiamo proprio dirlo: abbiamo trovato l'erede di Buffon".



Dal dischetto affrontare Donnarumma non è facile. Ci si presenta dagli undici metri e ci si trova davanti una montagna che occupa la porta. E così, sui 7 rigori calciati contro il classe '99 in Serie A, solo 3 sono finiti in fondo al sacco. Alle due parate contro il Torino (Belotti e Ljajic) si aggiungono i pali colpiti da Icardi e Ilicic. Perché per battere Gigio si prova ad angolare al massimo. Oppure a calciare centrale, come ha fatto il serbo del Toro.



Pagliuca sottolinea un fattore importante: "I portiere che portano punti sono quelli più forti. E Donnarumma in questo campionato ne ha già regalati tanti al Milan. Ha grande concentrazione, è continuo, ma soprattutto è sereno e non ha paura di sbagliare. Magari grazie anche all'età. Ma nel futuro può addirittura migliorare".



In Nazionale Donnarumma ha davanti un mostro sacro che gli impedirà di giocare titolare già ai Mondiali del 2018 (se verranno raggiunti, ovvio): "Certo, in questo momento se si giocasse una finale del Mondiale schiererei Buffon. Non capisco come possano criticare Gigi per la partita con la Fiorentina, mi è sembrato incolpevole", spiega Pagliuca. Che stila anche una classifica: "In Italia il primo in assoluto è sempre Buffon, dietro di lui sul podio metto proprio Donnarumma e Handanovic".



Ma il profilo di Donnarumma è già confrontabile ai migliori portieri d'Europa: "Oltre a Buffon i più forti sono Neuer, De Gea e Courtois. Ma con loro metto anche l'estremo difensore del Milan. Anche Oblak e Handanovic sono tra i migliori".