Milan, Montella: "Donnarumma? Il club sta facendo di tutto per tenerlo, ora deve essere lui a scegliere"

22 maggio 2017

Dopo aver conquistato la qualificazione all' Europa League , per il Milan è tempo di pensare alla prossima stagione e al mercato, a partire dal rinnovo di Donnarumma: "La società sta facendo degli sforzi enormi per riconoscere le sue grandi qualità - dice Montella a Premium Sport -. Gli voglio bene come a un figlio, ma ora deve fare una scelta e capire cosa vuole fare da grande. Ma con la massima serenità perché il club sta facendo di tutto per tenerlo".

Per quanto riguarda i rinforzi, negli ultimi giorni si parla molto di Keita della Lazio: "Ci sono tanti Keita bravi nel mondo. Quello della Lazio è un giocatore molto interessante ma ogni volta che parliamo di un giocatore si alza il suo valore, poi con Lotito ancora di più. Chi sarà il prossimo numero 9 tra Keita, Kalinic e Morata? Forse nessuno dei tre. La maglia numero 9 è di Lapadula e per il momento se la tiene lui. Quando giocavo e arrivava un attaccante forte che voleva il 9 non gliel'ho dato".



Intanto è già stato preso Musacchio: "E’ un giocatore che ha il gradimento da tutte le parti". Difficile invece la permanenza di Deulofeu, che con ogni probabilità verrà riscattato dal Barcellona: "Ci ha dato tanto e ha avuto un grande impatto. Non è un giocatore del Milan quindi il suo destino non lo decidiamo noi ma io penso che tutti i giocatori sono sostituibili, così come gli allenatori".