Milan, Fassone: "Dalla Uefa condizioni impossibili"

15 dicembre 2017

"Ci han chiesto garanzie che nessun club nelle nostre condizioni sarebbe stato capace di dare, non solo il Milan - ha aggiunto Fassone -. Abbiamo tentato di spiegare alla Commissione la nostra posizione, ma nonostante le nostre documentazioni la Uefa ha deciso di rifiutare la richiesta di Voluntary Agreement". "A inizio novembre abbiamo prodotto una documentazione ampia e importante - ha continuato -. Abbiamo esposto piani più ottimistici e meno ottimistici, spiegando alla Commissione come il Milan avrebbe potuto far fronte a ricavi più bassi con introiti minori dalla Cina o con prestazioni sportive inferiori alle aspettative, poi però la Uefa ha ritenuto opportuno chiedere una garanzia bancaria o un deposito di una cifra molto molto importante di denaro. Forse bastava dirlo prima...".



"Siamo il primo club che ha chiesto di aderire al Voluntary Agreement. Il percorso tipico dell'Uefa in questi casi dovrebbe essere quello di venire incontro ai club che hanno appena cambiato proprietà, ma con queste modalità è praticamente impossibile accedervi - ha proseguito l'ad rossonero -. Sarebbe stato possibile solo se avessimo deciso di non investire nulla sul mercato questa estate e quindi di dilazionare molto nel tempo la ripresa del Milan a un certo livello. Ci sarà da discutere a livello internazionale su questo Voluntary Agreement".



A questo punto, dunque, l'ipotesi più probabile è quella di un Settlement Agreement: "E' una metodologia conosciuta, iin vigore da alcuni anni e alcuni club italiani lo hanno già sottoscritto in passato. Il Milan ha commesso delle violazioni del Financial Fair Play negli scorsi anni e il tentativo è stato quello di non ricevere delle sanzioni per gli anni precedenti all'attuale gestione. La Uefa ha risposto no e presumibilmente ci darà la possibilità di accedere a un Settlement Agreement con sanzioni economiche che io auspico non eccessive e in linea con quelle del passato, presubimilmente delle restrizioni sulle rose e forse dei tetti sui salari".



Poi qualche rassicurazione sulle implicazioni legate a questa bocciatura: "Non c'è un cambio legato alle ultime notizie. Questo nuovo clima è estremamente apprezzato dalla società". Nessuna novità inoltre è attesa per le strategie di mercato: "A gennaio non faremo acquisti per rimediare a presunti errori di mercato. Siamo convinti che la rosa sia ottima. Non vogliamo nemmeno fare operazioni in uscita, perché non c'è alcuna necessità di cassa. Staremo alla finestra e vedremo cosa faranno gli altri, stando sempre pronti ad approfittare di eventuali occasioni da cogliere".