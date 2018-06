Milan, entro venerdì la sentenza Uefa: ecco cosa rischiano i rossoneri

19/06/2018 di SALVATORE RIGGIO

Due ore di dibattito alla Commissione Giudicante dell'Uefa per evitare l'esclusione dall'Europa League. E' stata la missione del Milan, che oggi si è presentato a Nyon e si è giocato le sue carte per dribblare la sanzione più pesante. Tra giovedì e venerdì (non oltre assicurano dal massimo organismo continentale) arriverà la sentenza dei cinque commissari, guidati dal portoghese José Narciso Da Cunha Rodrigues.



In via Aldo Rossi sono pessimisti: si dà per scontata l'esclusione dall'Europa League. Se così sarà, il club rossonero farà appello al Tas di Losanna con una procedura d'urgenza. Il verdetto arriverà, successivamente, entro la fine di giugno (al massimo nei primissimi giorni di luglio). Nelle ultime ore, però, c'è stata una novità: l'esclusione dalle coppe europee potrebbe essere addirittura di due anni più un anno con la condizionale più una multa pesante. A Casa Milan rassicurano che non sarà così. La sanzione - se sanzione appunto sarà - riguarderà soltanto la prossima stagione. Senza allarmismi, entro 72 ore sapremo meglio.