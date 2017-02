Milan, De Sciglio recuperato e si è rivisto Montolivo

22 febbraio 2017

L'emergenza difensiva di Montella è destinata a rientrare, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Nonostante l'impatto di Vangioni non sia stato disastroso, soprattutto in fase di spinta, il tecnico rossonero è pronto a riconsegnare la maglia da titolare a De Sciglio che si è regolarmente allenato in gruppo, dopo lo stop dovuto all'infortunio alla caviglia subito a Udine per un intervento di De Paul. Non è ancora pronto al rientro, invece, Alessio Romagnoli che ha lavorato da solo in palestra, così come Montolivo che però si è rivisto nel centro sportivo di Milanello.