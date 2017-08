Europa League, l'arbitro di Shkëndija-Milan è il rumeno Kovács

22 agosto 2017

Comunicata dall'UEFA la designazione arbitrale per la gara di ritorno dei playoff di Europa League tra Milan e Shkendija in programma giovedì a Skopje, in Macedonia. A dirigere l'incontro che sancirà il passaggio alla fase a gironi, con il comodissimo 6-0 dell'andata da cui partono i rossoneri, sarà il rumeno István Kovács. Con lui i connazionali Marinescu e Artene come primo e secondo assistente e Avram come quarto uomo.