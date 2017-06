Donnarumma: "Amore assoluto per il Milan"

25 giugno 2017

Finalmente, verrebbe da dire. Gigio Donnarumma è uscito allo scoperto e ha chiarito la sua posizione. Dopo il tweet a favore del suo entourage, in serata sono arrivate anche le parole che lo hanno riavvicinato al Milan. A 18 anni pecca ancora in comunicazione, ma con questo post su Instagram non ha lasciato dubbi. Un'apertura chiara ai rossoneri dopo i segnali di distensione lanciati negli ultimi giorni dalle parti in causa. Ora bisognerà aspettare la fine dell'Europeo Under 21 e poi il portiere, insieme alla famiglia e a Raiola, si siederà intorno a un tavolo con Fassone e Mirabelli per una scelta definitiva sul futuro.



Un post per cercare di ricucire il rapporto con tutto il mondo Milan. Anche oggi Gigio è finito nel mirino dei tifosi per il suo tweet su Raiola quando in molti gli chiedevano di cambiare procuratore. Giorni difficili per il portiere che, dopo la decisione di non rinnovare, è stato insultato a più riprese. Ora un gesto di pace che è stato apprezzato da molti come dimostrano i molti commenti d'affetto sotto la foto in maglia Milan. Buone notizie anche per Fassone e Mirabelli che aspettavano solo questo per riaprire la trattativa: il rinnovo è più vicino.