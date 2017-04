Serie A: Lazio-Palermo 6-2, Keita e Immobile demoliscono i rosanero

LA PARTITA

Nessuna fatica e tanto divertimento all'Olimpico, dove la Lazio spazza via il Palermo in una sfida che in realtà non è mai esistita e che, sin dall'inizio, ha acquisito tutte le sembianze di un blando allenamento di fine stagione. Dopo dieci minuti la squadra di Inzaghi è avanti 2-0 con una doppietta di Immobile, al minuto 26 il punteggio è 5-0 con tripletta di Keita: tutto facile ed entusiasmante da una parte; dall'altra si assiste invece a uno spettacolo imbarazzante da parte di un gruppo che è già mentalmente in vacanza e già retrocesso in Serie B, per cui manca solamente la matematica certezza.



Inzaghi, evidentemente influenzato dal solo punto conquistato nelle ultime due gare, preferisce non prendere rischi e disegna un 3-5-2 molto solido in mezzo al campo e ben coperto dietro dal trio Wallace-De Vrij-Hoedt. Dopo otto minuti è già 1-0 grazie a Immobile, bravo a segnare sugli sviluppi di un corner: De Vrij devia di testa e Ciro incorna da pochi passi. Il Palermo non ha nemmeno il tempo di riorganizzare le idee che subito si trova sotto 2-0: Milinkovic trova un varco in verticale e appoggia dietro per Immobile, che colpisce di prima col destro e infila la sfera all'angolino (10'). Gara a questo punto già ben indirizzata, anche perché i rosanero non danno segnali di vita nonostante un 3-4-2-1 sulla carta propositivo. La squadra di Bortoluzzi in pratica non tiene un pallone che sia uno, figuriamoci dunque se riesce a superare la metà campo. Così la Lazio sfonda ogni volta che alza il ritmo, tanto che tra il 21' e il 26' arrivano altre tre reti firmate Keita: il senegalese è bravo due volte a superare Posavec col destro (con la difesa immobile), mentre un altro gol arriva direttamente su calcio di rigore fischiato per un fallo di Morganella sullo stesso Keita.



Dal 5-0 in avanti i ritmi calano ulteriormente: la Lazio, pensando già al derby di settimana prossima, fa scorrere il tempo senza quasi mai puntare la porta avversaria. Un atteggiamento che inevitabilmente provoca un calo di tensione, che si manifesta in modo chiaro in avvio di ripresa: Rispoli, infatti, infila il 5-1 dopo nemmeno un minuto e poi, al 52', arriva addirittura la doppietta in seguito a un pasticcio tra Hoedt e Strakosha. Il 6-2 di Crecco, al 90', arrotonda il risultato e chiude i conti di un match che permette alla Lazio di allungare su Milan e Inter, ora distanti rispettivamente sei e otto punti: il ritorno in Europa League è sempre più vicino.