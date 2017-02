Roma, Nainggolan shock: "Odio la Juve"

9 febbraio 2017

Nainggolan entra a gamba tesa sulla Juve . "Ho rifiutato offerte importanti, potevo andare via, tanto che me ne fregava degli insulti. Ma io sono contro la Juve da quando sono nato - ha detto il centrocampista giallorosso durante un colloquio con alcuni tifosi -. Anche quando ero a Cagliari odiavo la Juve a prescindere ". " Li odio perché vincono sempre per un rigore o per una punizione . Sono venuto qui perché volevo vincere qualcosa contro la Juve", ha aggiunto.

Parole pesanti, che trasudano odio da tutti i pori. Nainggolan le pronuncia durante una conversazione in auto con alcuni tifosi giallorossi che lo incalzano. Tutto ripreso da un telefonino. "Avrei dato i cogl... per vincere contro di loro col Cagliari - ha tuonato Radja, riferendosi al nemico bianconero -. Allo Stadium però col Cagliari non ho mai perso". Poi una battuta sui prossimi obiettivi della Roma: " Se non vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia, ve lo dico io. Con la Lazio in semifinale le vinciamo tutte e due". "Se resti a Roma diventi come Totti", gli dice uno degli ultrà giallorossi. "A me non me ne frega niente di diventare come Totti", replica il Ninja.