Marotta e l'anti-Juve: "L'Inter è nella griglia delle prime"

18/08/2018

Prima della gara contro il Chievo, Beppe Marotta ha parlato delle operazioni di mercato in entrata e in uscita della Juve, promuovendo anche il lavoro fatto dall'Inter per rinforzarsi. "Chi sarà l'anti-Juve? Credo sia tutto riconducibile all'Inter - ha spiegato l'amministratore delegato bianconero, parlando delle favorite per lo scudetto -. Ha avuto un processo di crescita graduale in questi due anni, ha fatto belle operazioni ed importanti".