Juve, si ferma Emre Can: ha un nodulo alla tiroide

21/10/2018

Apprensione in casa Juve per le condizioni di Emre Can. Il centrocampista della Juventus è costretto a fermarsi a causa di un nodulo alla tiroide, che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico. Come spiegato dal sito ufficiale bianconero, l'ex Liverpool sarà sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali. Di sicuro Allegri non potrà averlo a disposizione martedì in Champions contro il Manchester United.