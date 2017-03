Juve, rientro anticipato anche per Pjanic: la Bosnia lo libera

26 marzo 2017

L'ultimo in ordine di tempo è Pjanic : l'ex romanista lascia il ritiro della nazionale e rientra in Italia prima del previsto. Lo ha annunciato la Federcalcio bosniaca sul proprio sito. Altra lieta notizia per Allegri che martedì a Vinovo, in vista della ripresa del campionato e della sfida al Napoli, potrà riabbracciare, oltre al centrocampista, altri giocatori tornati anzitempo dai rispettivi ritiri: Higuain, Dani Alves, Barzagli e Mandzukic.

Miralem Pjanic, dunque, è stato esentato dall'amichevole che la sua Nazionale giocherà martedì contro l'Albania: la Federcalcio ha deciso di liberarlo dopo averlo utilizzato regolarmente nella sfida contro Gibilterra, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 e stravinta 5-0 dalla Bosnia durante la quale l'ex romanista è stato sostituito al minuto 12 della ripresa.



Martedì quando a Vinovo si riapriranno i cancelli in vista della ripresa del campionato, Allegri troverà il centro sportivo più affollato del previsto: quello di Pjanic, infatti, è soltanto l'ultimo rientro anticipato. Per motivi diversi, sono state varie le Nazionali che hanno deciso di liberare i loro rappresentati. Argentina e Brasile hanno lasciato partire prima delle rispettive amichevoli Higuain e Dani Alves perché squalificati (già ammoniti, hanno entrambi rimediato un giallo nell'ultimo impegno). L'Italia di Ventura ha lasciato andare Barzagli per "motivi personali" (con tanto di foto sui social e relativa polemica poi chiarita dal giocatore) e la Croazia ha esentato dall'amichevole contro l'Estonia Mario Mandzukic (oltre ai vari Kalinic, Rakitic, Modric e Subasic).



Il tecnico bianconero, dunque, potrà iniziare a preparare la delicata sfida al Napoli con i soli Dybala, Rincon, Cuadrado e Buffon, Bonucci e Rugani inizialmente assenti: saranno loro gli ultimi a rientrare a Vinovo e lo faranno giovedì. La "Joya" non dovrebbe comunque essere impiegato in Bolivia e anche il portiere ad Amsterdam dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Donanrumma.