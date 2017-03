Juve, Paratici conferma Allegri: "Nessun dubbio"

20 marzo 2017

Concetto ribadito con forza e chiarezza: il mister della Juve non si tocca. Un messaggio per Barcellona e Arsenal che l'hanno messo nel mirino.



Nel mirino della Juve, invece, c'è Tolisso: "È chiaro che ci sono calciatori che giocano ad alti livelli che le grandi squadre seguono. Il francese è molto bravo, è un calciatore che tutte le grandi squadre seguono. Adesso si seguono tanti calciatori poi, più in avanti, si va su determinati elementi. Quelli che seguiamo sono tutti elementi di valore, c'è attenzione, poi il mercato è legato anche alle opportunità e non ci si basa solo su un aspetto".



Il sogno è il triplete, ma Paratici predica calma: "Mancano ancora tante gare e il campionato è sempre duro. La semifinale di ritorno a Napoli è difficile, quella azzurra è una bella squadra che ci ha sempre dato filo da torcere. Il Barça è una grande squadra, saranno due mesi intensi. Proverremo a fare il massimo, siamo arrivati qui per questo. Vogliamo arrivare al massimo risultato possibile".