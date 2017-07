Juve, Higuain: "Berna e Douglas forti, Dybala deve restare"

25 luglio 2017

Gonzalo Higuain è pronto a fare ancora meglio nella sua seconda stagione bianconera. "Mi sento in forma, fisicamente e mentalmente. E sono più maturo". Poi ci sono parole al miele per i nuovi acquisti: "Douglas Costa mi piace perché crossa subito, senza perdere tempo. Bernardeschi? Non avrà problemi perché conosce già il calcio italiano, come De Sciglio e Szczesny". Sul futuro di Dybala Higuain è chiaro: "Non posso puntargli una pistola alla tempia, ma tutti qui vogliamo che resti".