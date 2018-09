Juve: Bonucci diventerà papà per la terza volta

21/09/2018

Dopo Lorenzo e Matteo, Leonardo Bonucci diventerà padre per la terza volta. Il difensore della Juve ha voluto condividere la splendida notizia (e come lui la moglie Martina Maccari) pubblicando sul proprio profilo Instagram le foto dell'ecografia, corredata da un tenerissimo messaggio: "E poi arrivi Tu. Amalgama perfetta tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza... Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa". E L'hashtag #littleMiscoming (una piccola M - come Martina - sta arrivando) lascia intendere che sarà femmina.