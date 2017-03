Juve, apprensione per Dybala: fuori al 25' per un infortunio muscolare

19 marzo 2017

La Juve trema: Paulo Dybala ha lasciato il terreno di gioco del Ferraris per un infortunio muscolare. Dopo 25' di gioco si è accasciato a terra per un problema al flessore della gamba destra. Immediato il cambio con Pjaca. La speranza per i bianconeri è che si tratti solo di una contrattura. Allegri ha spiegato: "Ha accusato un indurimento al flessore, aveva dei problemi già in settimana e lo stavamo monitorando. Non dovrebbe essere niente di grave".