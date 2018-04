Juve, Allegri: "Ci serviva una vittoria così"

22 ottobre 2017

Allegri "scherza" sul rosso al croato: "L’ho ringraziato perché avevamo bisogno di giocare una partita del genere in dieci uomini".



E in effetti, comunque, la Juve ha dato il meglio proprio reagendo alle difficoltà: "Era uno snodo importante per noi, perché un risultato negativo sarebbe stato difficile da digerire, invece abbiamo reagito bene avvicinandoci alla vetta. Stiamo entrando in condizione e dobbiamo farlo in fretta perché novembre è sempre un mese importante per l’andamento delle varie competizioni. Non prendevamo due gol in due partite consecutive dal 2003? Quest’anno abbiamo giocato quattro volte in trasferta e abbiamo preso sette gol: su questo dobbiamo migliorare, ma arriveranno anche le trasferte in cui non prenderemo gol. Oggi in realtà abbiamo fatto bene difensivamente, considerando che eravamo in inferiorità. Soprattutto perché stavamo bene: sono soddisfatto della crescita fisica del gruppo. Siamo anche una squadra diversa, più offensiva: magari cambiamo la tendenza".



"Se si sente la mancanza di Bonucci? - conclude -. È inutile parlare di un giocatore che non è con noi, alla Juventus ci sono giocatori altrettanto importanti. Avrei voluto vederlo in campo settimana prossima contro di noi.”