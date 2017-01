Juve, Allegri: "Ora dobbiamo comandare le partite"

14 gennaio 2017

3-5-2: scelta o necessità?

"Entrambe le cose perché ci sono giocatori che hanno bisogno di riposo. Devo verificare le condizioni di Chiellini perché ha avuto la febbre. Barzagli, invece, ha giocato due partite di fila e Lichtsteiner è fuori. Devo trovare un terzino per giocare a quattro: Barzagli, Cuadrado o Sturaro. La cosa più importante è l'atteggiamento".



Avresti voluto Gagliardini alla Juve?

"È un giocatore giovane, molto bravo, che ha un test importante, perché giocare all'Inter e a San Siro non è semplice, quindi sarà per lui una prova molto importante. Bernardeschi e Berardi? Sono due talenti, sono giocatori diversi, sono veramente, veramente bravi. Questo fa sì che ora in Italia abbiamo scoperto che in Italia ci sono tanti giocatori italiani che sono bravi. Ci sono sempre stati, non è che si scoprono ora".



Il bilancio?

"I numeri sono dalla nostra parte, ma dobbiamo evitare i blackout. Stiamo facendo una discreta stagione. Ora dobbiamo migliorare e vincere il campionato, la Champions League e la Coppa Italia. Le prossime quattro partite saranno fondamentali per lo scudetto".



Dove bisogna migiorare?

"Contro l'Atalanta mi sono divertito perché abbiamo giocato bene. Negli ultimi minuti sul 3-2 abbiamo rischiato. Per migliorare bisogna porsi degli obiettivi e dobbiamo riuscire a comandare le partite. Dobbiamo migliorare noi stessi anche se le cose vanno bene. Bisogna sapere anche fare la fase difensiva. I gol fatti sono importanti come quelli che non si subiscono".



Cuadrado esclude Pjanic?

"Assolutamente no. Possono giocare entrambi, o solo uno o l'altro. Contro la Fiorentina è una partita complicata perché per loro è sempre la partita dell'anno".



Come sta Alex Sandro?

"È a disposizione e partirà titolare. In dubbio c'è solo Chiellini che ha problemi di respirazione".



Asamoah?

"Ha fatto due grandi partite e abbiamo recuperato un ottimo giocatore".



Difficile lasciare fuori Mandzukic?

"Certo, come tutti gli altri... Il croato è un giocatore di livello internazionale: è fisico e tecnico. In più è un grande professionista".



La situazione di Evra?

"Abbiamo parlato serenamente e lui sta valutando il suo futuro. Noi aspettiamo le sue scelte, ma non è un problema".



Il futuro di Mattiello e Mandragora?

"Restano qui".